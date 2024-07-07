هل يدخل الفنان وائل جسار عالم التمثيل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث الفنان اللبناني وائل جسار عن احتمالية خوضه عالم التمثيل.

وقال في تصريحات صحفية: “لي الشرف أن يكون هناك عمل بيني وبين الممثلين والفنانات جميعهم، ولكن حتى الآن مكتفي بالغناء فقط”.

على صعيد آخر، يستعد وائل جسار لإحياء حفل غنائي، في لبنان يوم 19 يوليو الجاري في لبنان.ومن المقرر أن يقدم وائل جسار خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وكان قد أحيى وائل جسار حفلا غنائيا في قصر يبلوس بمدينة جبيل في لبنان وذلك يوم 18 يونيو الماضي ضمن حفلات عيد الأضحى.

وطرح وائل جسار مؤخراً أغنية رومانسية بعنوان “حد يحيني”، على موقع “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع إسلام رفعت.

كما طرح جسار أغنية تحمل اسم “أنا مش مصدق”، على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.