بوراك أوزجيفيت يتصدر عناوين الأخبار.. والسبب: وزنه الزائد؟!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بصور الممثل التركي بوراك أوزجيفيت خلال قضاء عطلته الصيفية في منزله في بودروم في تركيا.

وظهر بوراك أوزجيفيت بوزن زائد أثناء وجوده مع ابنه كاران خارج المنزل، الأمر الذي شكّل صدمة بالنسبة للجمهور الذي اعتاد رؤيته بجسم رشيق.

على صعيد آخر، تصدر الثنائي التركي بوراك أوزجيفيت وزوجته النجمة فهرية أفجان، منصات التواصل الاجتماعي عقب تصريحات لفهرية عن إنطباعها وتعليقها الأول بشأن سفر زوجها المتكرر بسبب أعماله الفنية.

وعلى هامش حضور الثنائي حفل توزيع جوائز في تركيا، قالت فهرية أفجان رداً على سؤال الصحافيين بشأن انشغال زوجها بالسفر كثيراً خارج البلاد من أجل أعماله الفنية: “أن هذا الأمر لا يزعجني مطلقاً، بوراك لديه القدرة الكبيرة على تنظيم وقته بين العائلة والعمل، فوقته المتبقي دائماً لنا”.

من جانبه رد النجم التركي بوراك على الصحافيين، بشأن تخصيص وقت للعائلة، قائلاً: “أنا أخصص دائماً الوقت لعائلتي، وقريباً سنسافر أنا وفهرية بمفردنا وستكون هذه عطلة للحب فقط”.

ومؤخراً، تواجد بوراك أوزجيفيت في المملكة العربية السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان على حسابها في إنستغرام عن تواجد النجم التركي في ردسي مول بجدة، على هامش انطلاق فعاليات المهرجان.

وقالت حينها الصفحة: “اشتهر بوراك بأدائه في دور السيد عثمان في سلسلة المغامرات التاريخية “المؤسس عثمان”، وقد حصل بوراك على العديد من الجوائز طوال مسيرته التمثيلية اللامعة”.