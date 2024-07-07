القبض على حسام حبيب في اتهامه بضرب شيرين عبدالوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألقت السلطات المصرية، مساء السبت، القبض على الملحن حسام حبيب، في واقعة اتهامه بالاعتداء على النجمة شيرين عبدالوهاب.

ومثل حسام حبيب أمام جهات التحقيق بالقاهرة، للإدلاء بأقواله في اتهام الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال محضر بقسم الشرطة بالتعدي عليها بالضرب داخل “استوديو” بالتجمع الخامس والتسبب في إصابتها.

وأكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب والمتحدث الرسمي لها، خلال بيان صحفي، أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة اليوم ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيرا إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث.

وذكرت شيرين في التحقيقات أنها ذهبت إلى “استوديو” التسجيل المشترك مع حسام حبيب لمناقشة شراكة العمل وفكها والحصول على مستحقاتها.

وقالت إنها فوجئت بتعدي حسام عليها بالضرب والسب والشتم وطردها من “الاستوديو” دون إعطائها أغراضها الشخصية.

وحررت شيرين محضراً ضد حسام حبيب، يتهمه بالتعدي عليها بالضرب.