ميرنا وليد - بيروت - فايز قزق اسم حظي بنجومية كبيرة، وما زال في عز عطائه، هو الممثل البدع بأدواره، فمن منا لا يعرف "مأمون بك" في باب الحارة؟، كما انه أبهر الجمهور بأعمال اخرى، نذكر: "ما ملكت أيمانكم، رجال الحسم، زمن البرغوت وكسر عضم".
فايز قزق كُرّم في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه دكتور التجميل هراتش ساغبازاريان، وموقع الفن التقى بـ فايز قزق وأجرينا معه مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن المناسبة، ومشاركته في الموسم الثاني من مسلسل "كسر عضم".
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- فايز قزق يُكرّم في مهرجان الزمن الجميل ويعلّق: "بقيت الإضاءة عند الموسم الأول من كسر عضم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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