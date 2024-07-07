خاص بالفيديو- فايز قزق يُكرّم في مهرجان الزمن الجميل ويعلّق: "بقيت الإضاءة عند الموسم الأول من كسر عضم"

ميرنا وليد - بيروت - فايز قزق اسم حظي بنجومية كبيرة، وما زال في عز عطائه، هو الممثل البدع بأدواره، فمن منا لا يعرف "مأمون بك" في باب الحارة؟، كما انه أبهر الجمهور بأعمال اخرى، نذكر: "ما ملكت أيمانكم، رجال الحسم، زمن البرغوت وكسر عضم".



فايز قزق كُرّم في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه دكتور التجميل هراتش ساغبازاريان، وموقع الفن التقى بـ فايز قزق وأجرينا معه مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن المناسبة، ومشاركته في الموسم الثاني من مسلسل "كسر عضم".

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بالخبر:

