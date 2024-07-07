أجندة قصور الثقافة .. احتفالات بالعام الهجري الجديد وانطلاق ملتقى مواهب مصر بالأقاليم

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، أجندة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 13 يوليو، ضمن برامج وزارة الثقافة.

احتفالات العام الهجري الجديد وذكرى ثورة 23 يوليو

وتقدم هيئة قصور الثقافة طوال الأسبوع الحالي عدة فعاليات بمناسبة العام الهجري الجديد وذكرى ثورة 23 يوليو، تتنوع بين العروض الفنية لفرق الموسيقى العربية والإنشاد الديني، واللقاءات التثقيفية والورش الفنية بمختلف المحافظات.

وفي السياق تقيم مكتبة شرق بولاق بمحافظة الوادي الجديد احتفالية بمناسبة ذكرى الثورة، غدا الثلاثاء المقبل في الحادية عشرة صباحا، ويشهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي الخميس 11 يوليو حفلا فنيا بمشاركة فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو محمد الإبياري، في السابعة مساءً، وتقدم فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية حفلا آخر على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى في تمام الثامنة مساءً.

ختام ورش "مصر جميلة" لاكتشاف الموهوبين في دمياط

ويشهد اليوم الأحد ختام مجموعة الورش الفنية بمحافظة دمياط "مصر جميلة" التي تنظمها الهيئة والمعنية باكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات الأدبية والفنية.

يقام حفل الختام بقصر ثقافة فارسكور في تمام الخامسة مساءً، ويتضمن تقديم عمل مسرحي بعنوان "بلدنا حلوة" نتاج الورش الخاصة بالرسم والأداء الحركي والمسرحي، ويستعرض تاريخ مصر من خلال تجسيد عدة شخصيات أهمها د. مجدي يعقوب، عالم الآثار المصري د. زاهي حواس، والفنانة عزيزة أمير.

انطلاق ملتقى مواهب مصر بالأقاليم.. الأربعاء

وتستقبل محافظة دمياط أيضا بدءا من الأربعاء 10 يوليو ملتقى مواهب مصر بالأقاليم، في أولى جولاته، لاكتشاف الموهوبين في مجالات "الفن التشكيلي، المسرح، الموسيقى، الأداء الحركي، والأدب" من خلال متدربين وأكاديميين من متخصصين، لاختيار أفضل العناصر للمشاركة بالملتقى العام بالقاهرة، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى يوم 13 من الشهر نفسه.

الاحتفاء بمسيرة أبو الحسن سلام في "العودة إلى الجذور" بالإسكندرية

وتتضمن أجندة الفعاليات لقاء للاحتفاء بمسيرة الكاتب والناقد الكبير الدكتور أبو الحسن سلام، ببرنامج "العودة إلى الجذور"، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، للحديث عن السيرة الذاتية والإبداعية للكاتب الكبير، وأبرز أعماله ودوره كأستاذ في جامعة الإسكندرية، وتاريخه الثري في مجال المسرح، والحياة الثقافية، بحضور نخبة من الشعراء والنقاد والمثقفين.

"شمس في مدينة الظل" من جديد على مسرح الأنفوشي

وبعد نجاح جماهيري كبير في يونيو الماضي، يعود عرض "شمس في مدينة الظل" ليضيء مسرح قصر ثقافة الأنفوشي من جديد، يومي 13 و 14 يوليو المقبلين، ضمن عروض مسرح الطفل المجانية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة، في إطار مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".

العرض من تأليف عبير سعد، وإخراج رنا بركات، ويقدم في إطار غنائي استعراضي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مسرح الثقافة الجماهيرية

كما تحفل الأجندة بمجموعة من الورش الفنية، بجانب بعدد من اللقاءات التثقيفية والأدبية لكبار الأدباء والمفكرين، أهمها لقاء حواري مع الشاعر والناقد المسرحي يسري حسان، غدا الاثنين، للحديث عن مسرح الثقافة الجماهيرية، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق بالشرقية في تمام الثامنة مساءً.