تكريم كمال أبو رية بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، تكريم الفنان كمال أبو رية ، إذ مقرر أن يحصد جائزة الإبداع والتميز عن دوره في مسلسل نعمة الافوكاتو، ضمن دورته ال12، والتي تنطلق خلال الفترة المقبلة .

مسلسل «نعمة الأفوكاتو»

مسلسل نعمة الأفوكاتو، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "نعمة"، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مجموعة من النجوم وهم: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى .

آخر أعمال كمال أبو رية

كانت آخر أعمال كمال أبو رية، مسلسل زينهم، والذي شاركه بطولته الفنان أحمد داود وكريم قاسم، وعرض على منصة شهيرة خلال الفترة الأخيرة الماضية .

قصة مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل زينهم في إطار من التشويق والإثارة حول الدكتور (زينهم) الطبيب الشرعي، والذي يواجه العديد من الأحداث الغريبة في المشرحة، ويحل القضايا بمعاونه فريقه.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، كمال أبو رية ، محمد أبو داود، احمد الرافعي، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدي هيكل، إنجي أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوي، لاشينة لاشين، وإخراج يحيى إسماعيل.

كمال أبو رية

ممثل مصري، تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1985، لمع في التليفزيون منذ منتصف الثمانينات حيث شارك في عدة مسلسلات منها (السرايا، بين القصرين، مع مرتبة الشرف)، وشارك أيضاً في بعض الأفلام مثل ( آباء وأبناء، وداعًا يا ولدي)، من أشهر أعماله (قاسم أمين، أم كلثوم، سوق العصر