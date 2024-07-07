براد بيت يخطف الأنظار بقبعة ثمنها 320 جنيه إسترليني

ياسر رشاد - القاهرة - خطف النجم العالمي براد بيت، الأنظار خلال ظهوره في سيلفرستون بقبعة Burberry أنيقة قيمتها 320 جنيهًا إسترلينيًا.

فيلم براد بيت الجديد

كان براد بيت يصور مشاهد فيلمه الجديد عن "فورمولا 1" خلال مهرجان سباق الجائزة الكبرى البريطاني.

براد بيت

إطلالة براد بيت

تميز براد بيت، البالغ من العمر 60 عامًا، بإطلالة راقية تضمنت نظارة شمسية وسترة بومبر مبطنة باللون الكريمي مع بنطال مطابق. فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم F1، يشارك في إنتاجه بطل السباقات لويس هاميلتون.

أظهر براد بيت روحًا مرحة وهو يلوح للجماهير، وتوقف لتوقيع التذكارات قبل بدء اليوم الثالث من التصوير.

براد بيت

براد بيت يعمل على توسيع عائلته مع حبيبته إينيس دي رامون

في سياق آخر، أفاد تقرير أن براد بيت يعمل على توسيع عائلته مع حبيبته إينيس دي رامون، بينما تتدهور علاقته بأبنائه من زوجته السابقة أنجلينا جولي. وأكد التقرير أن خططه لإنجاب طفل من دي رامون لا علاقة لها بالخلافات المستمرة مع أبنائه الستة: مادوكس، باكس، زهرة، شيلوه، فيفيان، ونوكس.

وكشف مصدر مقرب في حديثه مع In Touch Weekly، أن براد بيت وإينيس دي رامون كانا يحاولان إنجاب طفل طوال العام، ويفكران في خيارات مثل التبني وتأجير الأرحام.

وأوضح المصدر أن براد بيت يرغب في إنجاب طفلين أو ثلاثة من دي رامون، وهو منفتح على استكشاف طرق مختلفة لتحقيق ذلك. وأضاف المصدر: "لقد حاول براد وإينيس، ولم ينجحا بعد، لكنهما لن يستسلما، وقد أوضح لأصدقائهما أن هذا ليس نهاية المحاولة".

براد بيت

على الجانب الآخر، وفى وقت سابق رفع النجم العالمي براد بيت دعوى قضائية جديدة مرفوعة من ضد زوجته المنفصل عنها أنجلينا جولي، وتصف الدعوى أنجلينا جولي بأنها تسعى للانتقام، وتتبع عرقلة ممنهجة، للحصول على حصة براد بيت من عملية تقسيم حصصهما

في ممتلكات الزوجين السابقين في فرنسا.

ووفقا للدعوى، فإن براد بيت أعطى أنجلينا جولي قبل انفصالهما نسبة 10% من أسهمه في إحدى شركاته، ليتساوى الزوجان السابقان في ذات الحصة المملوكة مناصفة، وحسب التقرير، فإن "بيت" يدعى أن جولي تخطط لبيع حصتها من تلك الشركة، متجاهلة الوقت والعمل الذي استثمره بيت في هذه المؤسسة.



وتشير الدعوى المقدّمة في لوكسمبورج إلى أن تحويل 10% من أسهم بيت لجولي باطل، حيث بيعت الأسهم وقتها بسعر يورو فقط، وهو ثمن رمزي لا يعادل القيمة الحقيقية لها.