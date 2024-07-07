أغنية "الناس الحلوة"| ديانا حداد تخطت حاجز الـ 500 ألف مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - تخطت أغنية الناس الحلوة للفنانة ديانا حداد حاجز الـ 500 ألف مشاهدة عبر يوتيوب بعد ايام من طرحها، ما جعلها تحتل التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي في وقت قصير.

عبرت ديانا حداد عن سعادتها بالاستجابة الإيجابية التي تلقتها من الجمهور، قائلة: "منذ طرحي أغنية الناس الحلوة وأنا أتلقى إشادات من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وفرحت لاستخدامهم الأغنية كوميكس على فيديوهات السوشيال ميديا".

ديانا حداد

تفاصيل أغنية "الناس الحلوة"

أغنية "الناس الحلوة" من كلمات الشاعر محمود فاروق، وألحان مدين، وتعبر من خلالها عن أجواء الصيف والفرح والسهر.

وتقول كلماتها:

"السهر والناس الحلوة،

غنوة عمّالة تجيب غنوة،

كل مادا القعدة بتحلى،

لسه ليلنا طويل،

طب ياليل اهدالي وهدّي،

واحدة واحدة وبشويش عدّي،

طول براحتك متّع قلبي،

عيشه التفاصيل،

الليلة ليليتنا،

حلوة فرحتنا،

سهرة صبّاحي،

عالية ضحكتنا".

ومن المنتظر أن تطرح ديانا حداد مجموعة من الأغاني السينجل على مدار الأيام القادمة، خلال موسم الصيف، كانت قد انتهت من تسجيلها مؤخرًا، وستكشف عن كافة تفاصيلها قريبًا.

ديانا حداد، مغنية لبنانية ولدت في 1 أكتوبر 1976 في قرية بصاليم في منطقة المتن بلبنان. بدأت مشوارها الفني في عام 1996 مع إطلاق ألبومها الأول "ساكن"، الذي حقق نجاحاً كبيراً وجعلها واحدة من أبرز الفنانات في العالم العربي.

على مر السنين، أصدرت ديانا العديد من الألبومات الناجحة، منها "أمانيه"، "شاطر"، "لو يسألوني"، و"يا بشر"، وحققت شهرة واسعة بأغانيها التي تتنوع بين الرومانسي والشعبي والرياضي.

ديانا حازت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة "الموريكس دور" كأفضل مطربة عربية. تميزت بمشاركاتها في الفعاليات والمهرجانات الفنية الكبرى في مختلف الدول العربية، وأصبحت رمزاً للأغنية العربية الحديثة.

ديانا معروفة أيضًا بحسها الإنساني العالي ومشاركاتها في الأنشطة الخيرية، حيث تسعى دائمًا لدعم القضايا الإنسانية والمجتمعية.