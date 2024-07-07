أسباب تأجيل مسلسل "زمالك بولاق"

ياسر رشاد - القاهرة - اعتذر الفنان باسم سمرة، عن استكمال تصوير مشاهده في مسلسل "زمالك بولاق"، بعد تعرض ابنته لوعكة صحية مفاجآة.

وكان من المقرر أن تنطلق أولى حلقات مسلسل "زمالك بولاق" بداية من الأسبوع الماضي، بطولة : "خالد الصاوي، نسرين أمين، عبير صبري، باسم سمرة، انتصار، ميمي جمال، تأليف إسلام شتا وأحمد رجب وبتوقيع المخرج أسامة عمر".

قصة مسلسل زمالك بولاق

تدور أحداث في إطار من التشويق والإثارة حول شقيقين، كل شخص منهما يعيش في منطقة وظروف بعيدة عن الآخر، حيث يعيش باسم سمرة في بولاق، وخالد الصاوي في مدينة الزمالك، ويلتقي الشقيقان بعد 20 عامًا.

آخر أعمال الفنان باسل سمرة

يذكر أن آخر أعماله، فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام، الذي خاض به موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

قصة فيلم اللعب مع العيال

الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.