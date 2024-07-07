حسام حبيب يُعلق على واقعة ضربه لشيرين عبد الوهاب

تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تحرير محضر ضد طليقها المطرب حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب المبرح.

وفي أول تعليق له، نفي حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب، وجود أي خلافات بينهما، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج et بالعربي، مضيفًا: "طبعا مش صح".

وقالت شيرين في محضر الشرطة، أن طليقها قام بضربها مما تسبب فى إصابتها بجروح فى فروة الرأس والقدمين، كما أصيبت بتجمع دموى فى عينها اليمنى، ما تسبب فى انتفاخها، وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ، وتقوم أجهزة الأمن حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. وقال مصدر أمنى إن هناك محاولات صلح بين الطرفين بمعرفة الأصدقاء المقربين وأن الواقعة يتم التعامل معها بشكل قانوني إذا لم يتراض الطرفان.

وكانت بداية أزمة شيرين وحسام حبيب، من خلال تسجيلات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوالد الفنان وهو يتحدث في حوار صحفي حول رغبته بالزواج مرة أخرى.

وعلق حسام حينها في برنامج الحكاية مع عمرو أديب، أن هناك حملة ممنهجة ضد شيرين عبد الوهاب، معتبرًا أن "هناك من يرغب في تدمير شيرين عبد الوهاب، وهم أشخاص كانوا يعملون معها في الماضي، ولكن بسبب مواقف في العمل انتهت العلاقة بينهم، لذلك رسائل هؤلاء لها معظم الوقت أن وجودهم بجوارها كان مهم لها، وأن حياتها لم تعد طبيعية بعد خروجهم منها".

وجاء طلاق حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد وقوع خلافات بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب في المملكة العربية السعودية، بعد إحياء شيرين حفل روائع السنباطي، حتى أنها عادت إلى القاهرة دونه.

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