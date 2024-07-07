بعد “رحلة الطيور”.. إبراهيم تشيليكول في مسلسل جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الصحافة التركية انضمام الممثل إبراهيم تشيليكول إلى مسلسل جديد، بعنوان “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” أي “الحبّ يتضمّن الانفصال”، سيُعرص عبر منصّة “نتفليكس”.

وكان من المفترض أن يأخذ دور البطولة الممثل كنعان ميرزالي أوغلو بعد غياب طويل عن الشاشة، لكنّه تخلّى عن المشاركة في المسلسل في آخر لحظة، وأخذ مكانه تشيليكول، بحسب الصحافية بيرسين ألتونش.

وسيبدأ تصوير المسلسل المكوّن من 8 حلقات في الخريف، وهو من إنتاج شركة “TMCFilm” وكتابة يافوز تورغول، ولا يزال العمل على السيناريو واختيار الممثلين مستمرّاً.

ويذكر أنّ آخر ظهور لتشيليكول كان بدور “كنان سيزغين” من مسلسل “رحلة الطيور” الذي عرض عبر “نتفليكس”.