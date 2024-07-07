تركي آل الشيخ عن فيلم عمرو دياب الجديد: "قالولي مضى يعمله 31 مرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن المشاريع السينمائية المرتقبة للارتقاء بمستوى الإنتاج.

وقال "آل الشيخ" في حلقة أمس ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب: "إحنا عندنا مشاريع، وقادرة إنها تروح مستوى أعلى وحريصين عليها كـ فرصة استثمارية، نريد بعد سنوات الناس تتذكر أن التعاون العربي لما بيتعمل على أساس صح، بتكون بداية انطلاقة لنقطة المحتوى العربي، السوق مفتوح، أعرف بدوي جيدا بينتج وعنده حوالي 15 فيلم ووقع الاختيار على ما شفناه مناسب لنا منها، لكن هل بيتوقف عن إنتاجها، طبعا لأ سينتجها".

وأضاف تركي آل الشيخ: "المتعة ورفع جودة الحياة للمواطن والزائر العربي، إحنا نبغى نوريهم، أن إحنا مو بس محتوى كوميدي، نقدر نوريهم الأكشن، نقدر نوريهم الرعب، نقدر نوريهم الدراما، نقدر نوريهم الغناء مثل عمرو دياب ونانسي شغالين على مشروع فيلم الغنائي".

وقاطعه عمرو أديب: "ده بقا أكيد خلاص"، ليرد تركي آل الشيخ: "والله الكرة في ملعب عمرو دياب، هما بيقولولي مضى يعمل الفيلم ده 31 مرة، أتمنى تبقى حقيقية"، ليرد عمرو أديب مازحا: "أنا حضرت 20 منهم".

وخصص الإعلامي عمرو أديب حلقة اليوم من برنامجه "الحكاية" لعرض الجلسة التي جمعت بين المستشار تركي آل الشيخ وعدد من النجوم في لندن، وكشف عن العديد من المفاجآت التي سيتعاون خلالها عدد من ألمع نجوم وصناع السينما المصرية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الفيل الازرق 3"، وفيلم أحمد حلمي الجديد "النونو" الذي أعلن عنه خلال الساعات القليلة الماضية.