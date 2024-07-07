نادر حمدي بصحبة نجله "سيف".. والجمهور: "هذا الشبل من ذاك الأسد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الموزع الموسيقي نادر حمدي، صورة له بصحبة نجله "سيف"، ولاقت تفاعلا من المتابعين.

ونشر "نادر" الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "ربنا يحفظه ويخلي أيامه أحلى من أيامي، سيف نادر حمدي".

وانهالت عليه تعليقات المتابعين، وجاءت كالتالي: "ربنا يحميه، ربنا يباركلك فيه، هذا الشبل من ذاك الأسد، ربنا يخليهولك يا حبيبي، ان شاء الله تشوفه في أعلى المناصب".

يذكر أن نادر حمدي تعاون مع النجمة سميرة سعيد، من خلال أغنية "كداب" والتي تم طرحها، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات.

أغنية "كداب" غناء الديفا سميرة سعيد، من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وإخراج نضال هاني.

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