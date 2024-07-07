بعد إعلانه دعم فيلم "شمس الزناتي".. محمد إمام يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه النجم محمد إمام رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بعد إعلانه دعم فيلمه الجديد "شمس الزناتي".

ونشر إمام عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو لحديث تركي عن دعمه للفيلم ضمن لقائه أمس مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، وعلق "شكراً لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمك وحماسك لفيلم شمس الزناتي، واصرارك على صناعة أفلام عربي بمواصفات عالمية.. إن شاء الله هتشوفوا فيلم ماتعملش زيه قبل كده.. انتظروا مفاجآت كتير".

وكان تركي تحدث عن دعمه للفيلم، قائلا "ابتدوا تصوير من أيام، احنا بنحب الفيلم ده جدا كلمنا منتجينه ومنهم بدوي والنجم محمد إمام والفريق اللي معاه ووقفنا وطورناه وهيكون مختلف تماما حتى على مستوى النجوم المشاركين فيه، انا حافظ الفيلم القديم نعم حتى بالتيمة التي وضعها الموسيقار هاني شنودة".

جدير بالذكر أن "شمس الزناتي" تم تقديمه في 1991، سيناريو وحوار مجدي هداية، إخراج سمير سيف، بطولة عادل إمام، سوسن بدر، مصطفى متولي، أحمد ماهر، محمود حميدة، محمود الجندي، عبدالله محمود، إبراهيم نصر، علي عبدالرحيم، نهى العمروسي. ومن المقرر أن يحكي الفيلم الجديد حكاية المجموعة قبل الفترة التى تحدث عنها العمل القديم، من هم وكيف التقوا قبل أن يتفرقوا؟

ومن المقرر أن يكون العمل بميزانية إنتاجية ضخمة، وسيشارك ببطولته: الفنان محمد إمام والفنانة أمينة خليل، سيناريو وحوار محمد الدباح.