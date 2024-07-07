تعرف على قائمة جوائز مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في دورته الـ٥٨

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمل الجمل:

ذهبت جائزة مهرجان كارلوفي فاري الكبرى - في دورته الثامنة والخمسين التي امتدت من ٢٨ يونيو وحتي ٦ يوليو الجاري - إلى المخرج البريطاني مارك كوزينز عن فيلم "لمحة خاطفة عن أشياء عميقة" وهو شريط وثائقي عن الفنانة الاسكتلندية فيلهلمينا بارنز جراهام.

أما عن مسابقة كريستال جلوب التي تضمنت لجنة تحكيمها: كريستين فاشون، الولايات المتحدة الأمريكية - جيفري راش، أستراليا- سجون، أيسلندا - إليسكا كرينكوفا، جمهورية التشيك - غابور ريسز، المجر، فكانت نتائجها كالتالي:

الجائزة الكبرى – كريستال جلوب (25000 دولار أمريكي) ويتقاسم الجائزة المالية بالتساوي بين مخرج ومنتج الفيلم الحائز على الجائزة. وذهبت الجائزة إلي "لمحة مفاجئة لأشياء أعمق" إخراج: مارك كوزينز. المملكة المتحدة، 2024.

في حين ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة (15000 دولار أمريكي) ويتقاسم الجائزة المالية بالتساوي مخرج ومنتج الفيلم الحائز على الجائزة إلى فيلم "محبوب" إخراج: ليلجا إنجولفسدوتير، النرويج، 2024.

وذهبت جائزة أفضل مخرج إلي نيلسيا لو عن فيلم "بيرس"، سنغافورة، تايوان، بولندا، 2024. ونالت جائزة أفضل ممثلة: هيلجا جورين عن دورها في فيلم "محبوب Loveable " وتم اقتسام جائزة أفضل ممثل بين بطلي فيلم "ثلاثة أيام من الصيد" Three Days of Fish تون كاس وجويدو بوليمانز عن دوريهما بالفيلم.

إضافة لما سبق تم التنويه من لجنة التحكيم بفيلمين ومنحهما شهادة تقدير هما: زوفتكس Xoftex إخراج: نواز ديشي إنتاج ألمانيا، فرنسا، 2024، وكذلك فيلم "قتل" أو "مذبحة الخنازير الجميلة لدينا" إخراج: آدم مارتينيك، من الإنتاج المشترك بين جمهورية التشيك، جمهورية سلوفاكيا، 2024، وذهبت جائزة الجمهور بريفو لفيلم "موجات"، إخراج: جيري مادل إنتاج مشترك بين جمهورية تشيسكا، جمهورية سلوفينسكا، 2024.

أما جوائز بروكسيما، والتي تكونت لجنة تحكيمها من: بيانكا بالبوينا، الفلبين - فوتر يانسن، هولندا - أديلا كومرزي، جمهورية التشيك - محمد كردفاني، السودان - دانييلا ميشيل، المكسيك، فكانت نتائجها كالتالي:

جائزة بروكسيما الكبرى (15000 دولار أمريكي) ويتقاسم الجائزة المالية بالتساوي مخرج ومنتج الفيلم الحائز على الجائزة: "الغريب" إخراج: تشنغفان يانغ، من الإنتاج المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، هولندا، النرويج، فرنسا، 2024، في حين ذهبت جائزة لجنة التحكيم بروكسيما (10000 دولار أمريكي) ويتقاسم الجائزة المالية بالتساوي مخرج ومنتج الفيلم الحائز على الجائزة "لقد أتى الليل" إخراج: باولو تيزون، من الإنتاج المشترك بين بيرو، إسبانيا، المكسيك 2024. إضافة لما سبق تم التنويه من لجنة التحكيم بالفيلم التشيكي "من مارس إلى مايو" إخراج: مارتن بافول ريبكا، جمهورية التشيك، 2024.

أما الجوائز التي تقام على الهامش والمدعومة من جهات خارج منظمي المهرجان، ومنها جائزة لجنة التحكيم المسكونية، فقد تكونت لجنة التحكيم من: باربورا سيهيلكوفا، جمهورية التشيك - أديرة غيدو، بلجيكا - فيكتور كوكاي ناجي، المجر.

وذهبت الجائزة الكبرى للجنة التحكيم المسكونية إلى فيلم: "محبوب" إخراج: ليلجا إنجولفسدوتير، النرويج، 2024، كما أثنت لجنة التحكيم المسكونية على فيلم "بانوبتيكون"، إخراج: جورج سيخاروليدزي، من الإنتاج المشترك بين جورجيا، فرنسا، إيطاليا، رومانيا، 2024.

أما جائزة ماركة السينما الأوروبية والتي تكونت لجنة تحكيمها من: سابين هوفمان، النمسا، أليسيا نيتو، إسبانيا، أوكسي بودولسكيتي، ليتوانيا، فقد ذهبت أيضاً إلي فيلم "محبوب"، كما حصد الفيلم ذاته "محبوب" من المسابقة الرئيسية جائزة فيبريسي التي تكونت لجنة تحكيمها من: لويز دوماس، فرنسا - سونيا فسيليبسكا، أوكرانيا - ثور آبيرغ، النرويج - ميهاي فولجر، رومانيا - مريم شغاغي، ألمانيا - ستيبانكا زاباتا، جمهورية التشيك، أما جائزة فيبريسي لمسابقة بروكسيما فقد ذهبت لفيلم لقد أتى الليل، إخراج: باولو تيزون، بيرو، إسبانيا، المكسيك 2024.