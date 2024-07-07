شذى حسون تطرح أغنيتها الجديدة "الليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل النجمة العراقية شذى حسون طرح أغاني ميني ألبومها الجديد الذي تغني خلاله باللهجة المصرية، وكشفت عن أحدث أغاني الألبوم والتي تحمل عنوان "الليلة" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي وساوند كلاود.

جاءت أغنية "الليلة" بقالب غنائي إيقاعي سريع، وتتحدث عن فرحة العروس والعريس وتتويج الحب بأجمل ليلة.

صُورت "الليلة" على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة. وحملت الأغنية كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وطرحت شذى حسون من الميني ألبوم الجديد أغنيتي "بنادي عليك" و"بيك تحلى"، وحققتا حوالي ٥ ملايين مشاهدة على يوتيوب. ومن المُقرر طرح 4 أغاني أخرى من الميني الألبوم الذي يحمل عنوان "قلبي اختار" خلال الفترة المُقبلة.