يسرا توجه رسالة شكر لـ تركي آل الشيخ بعد عرض مسرحية "ملك والشاطر" في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعربت الفنانة يسرا، عن سعادتها بنجاح مسرحية "ملك والشاطر"، ووجهت رسالة شكر لـ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ولفريق العمل.

وكتبت يسرا عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سعيدة جدًا بعودتي للمسرح في مسرحية (الملك والشاطر)، اللي بعتبرها تحقيق لحلمي وخصوصًا أن العرض كامل العدد، شكر كبير للهيئة العامة للترفيه، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، وشركة صلة على الإنتاج الضخم".

وتابعت: "وشكر خاص لفريق العمل القوي على رأسهم الفنان الكبير أحمد عز، وشيماء سيف، وسيد رجب، ومصطفى غريب، وبقيادة المخرج محمد المحمدي، والمنتجة آلاء الغزالي اللي سعيدة إني بتعامل معها للمرة الأولى".

وعرضت مسرحية "ملك والشاطر" على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وشارك في بطولتها الفنانة شيماء سيف، الفنان سيد رجب، والفنان مصطفى غريب.

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