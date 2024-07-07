منى زكي تنعى مدير التصوير عصام فريد: "كان إنسان مفيش في أدبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت الفنانة منى زكي على تقديم واجب العزاء، في وفاة مدير التصوير عصام فريد، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 83 عامًا.

ونشرت منى صورة للراحل عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت: "الأستاذ عصام فريد في ذمة الله، الله يرحمه، كان إنسان وفنان، مفيش في أدبه، وخُلقه، وتواضعه".

عصام فريد مصور مصري مواليد 8 نوفمبر 1941، نشأ في حي المعادي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون عام 1964 بتقدير جيد جدًا، شارك بالعديد من الأعمال التليفزيونية مع كبار نجوم الفن، أبرزها فيلم "عودة أخطر رجل في العالم" عام 1972 بطولة الراحل فؤاد المهندس، فيلم "الوفاء العظيم" عام 1974، فيلم "عالم عيال عيال" عام 1976، وكانت أخر مشاركاته بمسلسل "فارس بلا جواد" عام 2002 بطولة الفنان محمد صبحي، ومسلسل "بنت من شبرا" عام 2004.

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