علي غزلان يعلن انفصاله عن زوجته: هفضل سندها وأتمنى احترام القرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان واليوتيوبر علي غزلان انفصاله عن زوجته المذيعة فرح شعبان، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام.

وكتب علي "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل تم الانفصال رسميا مع زوجتي فرح شعبان، أشهدكم واشهد الله إنها كانت خير زوجة ولكن لم يتم الاتفاق، هي إنسانة كويسة وانفصلنا بكل هدوء واتفاق".

وتابع "أتمنى لها استمرار النجاح في الحياة وأتمنى احترام القرار، ومحدش يكلمنا في أي تفاصيل لإننا هنفضل في ضهر بعض عشان خاطر رحيم ابننا، وهفضل سندها لحد أخر يوم في الدنيا".

جدير بالذكر أن علي غزلان ترددت أنباء قبل زواجه من فرح حول ارتباطه بالفنانة الشابة منة عرفة، خاصة مع انتشار أكثر من صورة لهما في أكثر من مناسبة ومكان، كما قدم نفسه في فترة للجمهور في تجربة الـ ستاند أب كوميدي، وطرح أكثر من أغنية عبر موقع يوتيوب.