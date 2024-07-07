بعد دخولها المستشفى.. ماجد المصري يطلب الدعاء لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان ماجد المصري عن تعرض زوجته رنا عطية لوعكة صحية، ولم يكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

ونشر ماجد صورة زوجته داخل المستشفى عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتب: "يا روح قلبي يارب تقومي بالسلامة، برجاء الدعاء لزوجتي بالشفاء العاجل".

وسبق وأن أجرت ماهيتاب ابنة ماجد المصري عملية جراحية، منذ فترة، حيث نشر صورة لابنته داخل المستشفى، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف حمد الله على سلامتك يا روح قلب أبوكي".

يذكر أن أخر أعمال ماجد المصري مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وعرض في دراما رمضان 2024، كما أطل على الجمهور من خلال مسلسل "محارب" كضيف شرف.

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