سلمى أبو ضيف تهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها: "لديها قلب من ذهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

هنأت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، الفنانة شيرين رضا بعيد ميلاده، الذي يوافق الأحد 7 يوليو من كل عام.

ونشرت "سلمى "ستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" تهنئة لـ شيرين رضا، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لمن لديها قلب من ذهب، التي تعيش دائمًا لحظات ذهبية، الإنسان الحقيقي يبحث دائمًا عن اللطف والجمال ويجلب النور للعالم من حوله".

وكانت شيرين رضا، قد أثارت مؤخرا حالة من الجدل بشأن اعتزالها التمثيل بعد تدوينة كتبتها عبر "ستوري" حسابها على "انستجرام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الاعتزال باعتباره ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات، إذ يدور حول تأخر شيرين رضا عن تصوير أحد الأعمال الفنية، فيقوم ماجد الكدواني بالاتصال بها، وتبلغه أنها اعتزلت الفن وسط حالة من الذهول.

جدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ شيرين رضا التي عرضت لها في عام 2024 أفلام "مقسوم" و "رحلة 404" و "الملكة".

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