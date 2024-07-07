لطيفة تطرح "أنا المرسى" وتحصد 15 مليون مشاهدة في 10 أيام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

طرحت النجمة لطيفة ثامن أغاني ألبومها "مفيش ممنوع" بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم "أنا المرسى" وهي من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع تميم، والكليب من إخراج جميل جميل المغازي.

وقررت النجمة لطيفة طرح فيديو كليب كل يوم بالتزامن مع طرح الألبوم الجديد.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إن أغنية "أنا المرسى" تميل للطابع الدرامي الرومانسي، وتروي حكاية حب إنسانية تكشف خلالها قوة المرأة ووقوفها بجانب حبيبها في أصعب الظروف

وأشارت أن الأغنية بها مشاعر وأحاسيس ومعاني جديدة، متمنية أن تلقى إعجاب الجمهور.

وتقول كلمات أغنية "أنا المرسى": أنا المرسى.. في يوم ما تلاقي موج الدنيا بيوديك وبجيبك أنا مش واحدة أول مركبك ما تميل.. هتهرب وتسيبك أنا الحضن اللي هيضمك.. في عز البرد ويدفيك وأنا اللي هتوهبك إحساس.. عن الناس والحياة يغنيك أنا اللي هشيل معاك همك وجرحك يتقسم نصين أنا اللي بنيت عليها أساس بإيدك يسندك بعدين"

وحصدت لطيفة حتى بألبومها "مفيش ممنوع" ما يقرب من 15 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها حتى الآن، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

الجدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغاني، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، ومنها 6 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.