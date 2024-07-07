عارفة عبدالرسول عن دعم تركي آل الشيخ للسينما: "والله ما في أجمل من كده تقدير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة عارفة عبد الرسول، رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت "عارفة"، تدوينة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يعني أنا راضية ذمتكم.. واحد بيقول للفنان أحلم واشطح بخيالك وتصور اللي ماتقدرش تتصوره وإحنا هننفذ.. أحلامك أوامر.. أنت الفنان وأنا الدعم الكامل ليك.. والله مافيه أجمل من كده تقدير.. شكرا ابو ناصر".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، اجتمع مع عدد من نجوم وصناع السينما المصرية في لقاء خاص بلندن للحديث عن المشاريع السينمائية المرتقبة برعاية صندوق "بيج تايم" للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير ولخلق تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول للعالمية.

احتفل المستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا بنجاح فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" كونه مشارك في العملية الإنتاجية، وكشف عن إيرادات الفيلم التي فاقت كل التوقعات مؤكدًا أن إيراداته تخطت الـ 200 مليون جنيه منذ عرضه بموسم عيد الأضحى الماضي.

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