صورة.. تامر عاشور يعلن موعد حفله الغنائي المقبل في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المطرب تامر عاشور عن موعد حفله الغنائي القادم، ضمن حفلات صيف 2024 في الساحل الشمالي.

ونشر عاشور، البوستر الدعائي لحفله الغنائي، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "استعدوا لحفل الشاطئ صباح يوم الجمعة 19-يوليو 2024 في نادي شاطئ نوتش بالساحل الشمالي.. أراكم قريبا".

وكان آخر أعمال تامر عاشور الغنائية، أغنية "هيجيلي موجوع" ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

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