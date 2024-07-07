شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف ارتباط فنانة مشهورة بـ وفاة ماثيو بيري.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم ربط اسم فنانة مشهورة جديدة بوفاة النجم العالمى ماثيو بيري بسبب المخدرات، وفقًا لتقرير صادر عن موقع InTouch، وأكد المصدر أن المرأة التي لم يذكر اسمها حاليًا تدعي أنها رصينة، لكنها كانت "صيدلية متنقلة".

وبحسب ما ورد ظهرت أدلة مصورة تظهر المرأة مع بيرى في عيادة الطبيب الذي كان يصف له الكيتامين،

وصرح المصدر قائلاً: "إذا كان لدى الفيدراليين أحد هواتفهم سواء بيرى أو الفنانة لأنها لا تمسح رسائلها النصية، فمن المحتمل أن يجدوا محادثات حول الدواء وكيف يمكن الحصول عليها".

كما تم الكشف عن معلومات جديدة حول التحقيق في وفاة النجم العالمى ماثيو بيري، الذى توفي في 28 أكتوبر 2023 عن عمر يناهز 54 عامًا.

وأكد تقرير تشريح الجثة بأن طريقة وفاة بيرى كانت غير طبيعية، وأظهر أنه توفي بسبب التأثيرات الحادة للكيتامين، مع عوامل مساهمة بما في ذلك الغرق.

أغلق الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس تحقيقه في وفاته في ديسمبر من العام الماضى 2023، لكن في مايو الماضى، أطلقت شرطة لوس أنجلوس تحقيقًا جنائيًا لفهم الظروف المحيطة بوفاته بشكل أفضل.

ووفقًا لـ موقع People ، فإن التحقيق الآن "يقترب من نهايته" وتعتقد شرطة لوس أنجلوس أنه يجب توجيه الاتهام إلى "عدة أشخاص" فيما يتعلق بوفاة بيرى، ولم يكشف عن أسماء محددة.

في وقت وفاته، كان بيري يتلقى العلاج بالكيتامين، والذي يقال إنه يساعد في علاج الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة ومشاكل الإدمان، خاضة مع معاناة بيري من الإدمان الشديد للمخدرات والكحول في معظم حياته.