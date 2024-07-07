شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح أغنية جديدة من ألبومها بعنوان "أنا المرسى" والان مع تفاصيل الخبر

طرحت النجمة لطيفة ثامن أغاني ألبومها "مفيش ممنوع" بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم "أنا المرسى" وهي من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع تميم، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازي.

وقررت لطيفة طرح الكليب بعد نهاية الويك اند، إذ طرحت كافة أغاني الألبوم عبر منصات الموسيقة المختلفة، وقررت طرح فيديو كليب كل يوم بالتزامن مع طرح الألبوم.



وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إن أغنية "أنا المرسى" تميل للطابع الدرامي الرومانسي، وتروي حكاية حب إنسانية تكشف خلالها قوة المرأة وجدعنتها ووقوفها بجانب حبيبها في أصعب الظروف، وأشارت أن الأغنية بها مشاعر وأحاسيس وتوصيفات جديدة، متمنية أن تلقى إعجاب الجمهور.

وتقول كلمات أغنية "أنا المرسي"

أنا المرسى .. في يوم ما تلاقي موج الدنيا بيوديك وبجيبك

أنا مش واحدة أول مركبك ما تميل .. هتهرب وتسيبك

أنا الحضن اللي هيضمك .. في عز البرد ويدفيك

وأنا اللي هتوهبك احساس .. عن الناس والحياة يغنيك

أنا اللي هشيل معاك همك وجرحك يتقسم نصين

أنا اللي بنيت عليها أساس بإيدك يسندك بعدين

وحصدت لطيفة حتى بألبومها "مفيش ممنوع" ما يقرب من 15 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها حتى الأن، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

الجدير بالذكر إن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغاني، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، ومنها 6 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.