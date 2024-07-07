لقاء الخميسي تكشف أسباب عدم إجرائها عمليات تجميل

نشرت الفنانة لقاء الخميسى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي" تيك توك" تكشف أسباب عدم خضوعها لعمليات تجميل حتي الآن.

وقالت لقاء الخميسى : ليه أعمل عمليات تجميل، أنا حلوة وجميلة وراضية عن نفسي وبحبني زي ما أنا والسن مش رقم وخلاص، لأ السن بيعبر عن دماغك بتفكر إزاى، فأنا مش محتاجة أعمل عمليات تجميل، والخطوط اللي في وشي دي بتاعت ربنا، والحمدلله ربنا خلقنا ومع العمر في حاجات بتتغير، أنا مبسوطة لو أنتم عايزين تعملوا عمليات تجميل اعملوا وهتكونوا مبسوطين برضو.

في سياق أخر أثنت الفنانة لقاء الخميسي على مشروع توثيق ورقمنة أرشيف الفنانين بالذكاء الاصطناعي، ووصفته بأنه "فكرة رائدة".

وقالت لقاء الخميسي في تصريحات صحفية لها، إن توثيق الفن المصري للأجيال القادمة ضرورة، موضحة: "لطالما كان الفن المصري على مدار السنين والأجيال فنا نابضا بالحياة والمشاعر والأفكار والأحداث بما يتبعها من تغييرات في الشخصية المصرية".

واستطردت لقاء الخميسي قائلة: "الفن لا ينفصل عن المجتمع المصري ويجب أن يخلد هذا الفن وفنانيه ومبدعيه للأجيال القادمة وكان يجب توثيق كل ما يخص فنانيه وصناعه من أعمال فنية وجوائز وأخبار مهمة بالتواريخ والسنين لكن يظل الفن المصري خالدا في القلوب وراسخ في العقول لكل المهتمين بالفنون".

وأشارت لقاء الخميسي في تصريحاتها إلى أن الذكاء الاصطناعي كما يحمل في طياته التهديد للفن والفنانين إلا أنه يحمل أيضا بعض الإيجابيات التي لها علاقة بتخليد الفنانين وظهورهم الدائم حتى بعد رحيلهم.

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