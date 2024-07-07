ناصيف زيتون يعلن زواجه من اللبنانية دانييلا رحمة

القاهرة- الخليج 365
أعلن الفنان السوري ناصيف زيتون زواجه من الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، ونشرا صوراً من جلسة تصوير حفل الزفاف عبر حسابهما الشخصي بموقع انستجرام، ليعلنا زواجهما في 1 يوليو الجاري، وسرعان ما استقبلا الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيهم.
وكان المطرب السورى ناصيف زيتون قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "خط أحمر" عبر يوتيوب، وهى أول تجاربه للغناء باللهجة المصرية، ومن خلال تصوير الأغنية تغزل "زيتون" فى مصر وشعبها، واعتمد على عرض أشهر المعالم المصرية خلال الكليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.
وطرح ناصيف زيتون من قبلها أغنية "أنت وأنا" من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستانى، وسبقها أغنية "كذبة ورا كذبة" وتخطت ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، وهى من كلمات فادى أبو خليل وألحان سالم سلامة.
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