لفتة إنسانية من تامر حسني مع فتاتين من ذوي الهمم

في لفتة إنسانية منه، نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطع فيديو فاجأ به فتاتين من ذوي الهمم ظهرتا فيه وهما ترقصان على أنغام أغنيته الجديدة "جامدين جامدين".

وعلق تامر على الفيديو قائلًا: "كان لازم أنزله بوست عشان أحيي من قلبي الجامدين جامدين العسل دول حبايب قلبي".

وأضاف: "أنتوا المصدر الحقيقي للطاقة الإيجابية الجميلة وكلمة الحمد لله وللصبر وللتقبل والقوة أنا طاير بيكم من كل قلبي أحلى جامدين جامدين في الدنيا".

وكان تامر حسني، قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية "جامدين جامدين"، عبر موقع الفديوهات يوتيوب والتي تخطت 100 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات.

أغنية "جامدين جامدين" من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، وتوزيع هشام محمد وماستر علي فتح الله.

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