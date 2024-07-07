محمد إمام يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد دعمه لفيلم شمس الزناتي

شارك الفنان محمد إمام جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، تحدث خلاله عن فيلم شمس الزناتي» الذي انطلق تصويره منذ أيام قليلة.

ونشر محمد إمام الفيديو عبر حسابه بموقع انستجرام، حيث تحدث تركي آل الشيخ خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" مع الاعلامي عمرو أديب، عن التطورات والاستعدات التي جاري التحضيرات لها لتطور فيلم «شمس الزناتي».

ووجه محمد إمام رسالة لـ تركي آل الشيخ قائلا: شكرًا المستشار تركي ال شيخ على دعمك وحماسك لفيلم شمس الزناتي وإصرارك على صناعة أفلام عربي بموصفات عالمية إن شاء الله هتشوفوا فيلم ماتعملش زيه قبل كده انتظروا مفاجأت كتير.

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