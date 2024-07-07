مي كساب توجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب

القاهرة- الخليج 365 وجهت الفنانة مي كساب رسالة مؤثرة للمطربة شيرين عبد الوهاب، عقب تعرض الأخيرة لضرب مبرح من طليقها الفنان حسام حبيب. وقالت مى كساب: "إلى أختي وصديقة العمر ‎شيرين عبد الوهاب.. رجعيلنا شيرين.. ما حدش هينقذك ولا هيرجع حقك غير نفسك.. فوقي.. إنتي شيرين.. عرفتك قوية وجدعة وكريمة وصادقة ومعافرة.. قومي خدي نفسك وعافري". وتابعت مي كساب: "اقفي تاني على رجلك.. اردمي الماضي ده.. وإبدئي صفحة جديدة.. عشان خاطرنا كلنا.. اللي بنحب شيرين .. انقذي انتي شيرين". وتوجهت المطربة شيرين عبد الوهاب فجر اليوم السبت لقسم شرطة التجمع، وقامت بتحرير محضر ضد طليقها المطرب حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب المبرح، وإحداث ما بها من إصابات غطت جسدها بالدماء كاملًا. قد يهمك أيضــــاً:

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