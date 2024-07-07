من هي مروة أنور بعد تصدرها التريند ؟

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة مروة أنور التريند على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما احتفلت بخطوبتها.

حرصت الفنانة مروة أنور على الاحتفال بخطوبتها في جو عائلى وذلك بحضور شقيقها الفنان خالد أنور وخطيبها.

وتعد الفنانة مروة انور من مواليد 13 يوليو عام 1999، كما سبق وشاركت في مسلسل عوالم خفية في عام 2018، بالإضافة لمشاركتها بمسلسل نصيبي وقسمتك 3 الذى عرض عام 2019.

مروة أنور وخطيبها

أيضًا شاركت الفنانة مروة انور بمسلسل حكايات بنات ج4 قبل أربع سنوات في عام 2020.

مروة أنور وخطيبها

آخر أعمال مروة انور

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة مروة انور مسلسل مليحة بطولة النجم دياب، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من ميرفت أمين، أشرف زكى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج عمرو عرفة.

مروة أنور وخطيبها

مليحة

مسلسل مليحة شارك فى بطولته أمير المصري بدور علي طبيب أسنان والمسلسل من بطولة أمير المصري، دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين ، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمروعرفة. وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لـغـزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات.

وكانت تصدرت الفنانة الشابة مروة أنور شقيقة الفنان خالد أنور، التريند على جوجل، وذلك بعد تعرضها لحادث سير مروع وتهشم سيارتها.

حيث نشرت مروة أنور على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بخصية الاستورى وعلقت قائلة: الحمد لله، مع صورة لسيارتها التي تحطمت.

معلومات عن مروة أنور بعد تصدرها التريند

استطاعت مروة أنور خلال السنولت القليلة الماضية، لفت انتباه الجمهور بعد مشاركتها في أكثر من عمل فني، وخلال استضافتها في أحد البرامج الترفيهية، كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بحياتها، أبرزها:

- ولدت في الـ 13 يوليو عام 1999.

- تهوى الفن منذ صغرها.

- قدمت أول دور في حياتها الفنية وهي الصف الأول الثانوي، من خلال عرض مسرحي اسمه «ابن النهر» عن قصة سيدنا موسى.

- شقيقها الفنان الشاب خالد أنور.

- أول أعمالها الدرامية كان عام 2018 من خلال مسلسل عوالم خفية.

- لها هوايات أخرى بعيدة عن الفن، مثل الغناء وعزف البيانو.

- تخرجت من كلية الإعلام.

مواليد 13 يوليو سنة 1999.

شقيقة الممثل المصري خالد أنور بطل مسلسل كأنه امبارح.

شاركت في مسلسل عوالم خفية عام 2018.

كان لها دورًا مميزًا في مسلسل نصيبي وقسمتك في الموسم الـ3 عام 2019.

شاركت في مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع عام 2020.

شاركت في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل مليحة.

قدمت مروة أنور شخصية فريدة في مسلسل مليحة وتعقد قرانها على «علي» الذي يقدم شخصيته أمير المصري، لتنشب بينهم عدة خلافات بسبب اضطرار الأخير إلى الهجرة.