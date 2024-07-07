أغنية "أنا المرسى"| لطيفة تطلق أحدث أعمالها الغنائية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الفنانة لطيفة أحدث أعمالها الغنائية ألبوم "مفيش ممنوع" بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم "أنا المرسى" وهي من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع تميم، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازي.

وقررت لطيفة طرح الكليب بعد نهاية الويك اند، إذ طرحت جميع أغاني الألبوم عبر منصات الموسيقي المختلفة، وقررت طرح فيديو كليب كل يوم بالتزامن مع طرح الألبوم.

لطيفة

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إن أغنية "أنا المرسى" تميل للطابع الدرامي الرومانسي، وتروي حكاية حب إنسانية تكشف خلالها قوة المرأة وجدعنتها ووقوفها بجانب حبيبها في أصعب الظروف.

وأشارت إلى أن الأغنية بها مشاعر وأحاسيس وتوصيفات جديدة، متمنية أن تلقى إعجاب الجمهور.

لطيفة

وتقول كلمات أغنية "أنا المرسي"

أنا المرسى .. في يوم ما تلاقي موج الدنيا بيوديك وبجيبك

أنا مش واحده أول مركبك ما تميل .. هتهرب وتسيبك

أنا الحضن اللي هيضمك .. في عز البرد ويدفيك

وأنا اللي هتوهبك احساس .. عن الناس والحياة يغنيك

أنا اللي هشيل معاك همك وجرحك يتقسم نصين

أنا اللي بنيت عليها أساس بإيدك يسندك بعدين

وحصدت لطيفة حتى الآن بألبومها "مفيش ممنوع" ما يقرب من 15 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

الجدير بالذكر إن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغاني، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، ومنها 6 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.