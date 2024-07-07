انطلاق الدورة الأولى لملتقى القاهرة الدولي للحكي .. نوفمبر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في الدورة الأولى لـ"ملتقى القاهرة الدولي للحكي"، في نوفمبر المقبل، كأول فعالية تحتفي بفن الحكي، وتقدم للجمهور حكائين من مختلف دول العالم، يقدمون نماذج متنوعة من فن الحكي.



تتضمن الفعالية ورش عمل، وأنشطة تفاعلية متعددة، تحتفي بالتواصل البشري عبر الحكاية، وتعزز الشعور بالتبادل الثقافي بين الحضارات المختلفة .



الملتقى ينطلق تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارات و مؤسسات مصرية و دولية أخري ، وبمبادرة من صناعه المخرج عادل حسان - رئيس الملتقى، والممثل والحكاء المصري محمد عبدالفتاح"كالا" - المدير الفني، والممثلة والناشطة الثقافية مني سليمان مديرا تنفيذيا للملتقى ، و يرأس لجنته العليا الإعلامي د. محمد فتحي - رئيس مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا ، الشريك المؤسس للملتقى .



يقول عادل حسان إن الملتقى ينطلق ارتكازا على قوة الحكي،باعتباره شكلا مهما للتواصل البشري،ويتبناه كأداة للتعبير عن الذات، معتمدا تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية و الدولية .



وأضاف:"يتضمن الملتقى عددا من الأنشطة والأقسام والفاعليات سنعلن عنها تباعاً" ويقام الملتقى من خلال شراكة بين مؤسسات "إسمعونا"و"بيت الحواديت"و"وصلة للفنون" مستفيدا من إمكانيات هذه المؤسسات لصناعة حدث فريد من نوعه ، تتوزع أنشطته وفعالياته علي محافظات القاهرة ، الفيوم ، البحيرة ، الإسماعيلية، أسيوط ، سوهاج ، الأقصر .

المدير التنفيذي للملتقي مني سليمان قالت إن الدورة الأولي تستضيف خمس حكائين دوليين، وتقدم عروضها بعدة لغات،لتلبية احتياجات الجمهور المتنوع.

ومن المقرر أن يعلن الملتقي خلال أيام عن تشكيل مجلس الأمناء الذي سيتولي وضع السياسات المستقبلية للملتقى الذي يحظى باهتمام واسع بعد حصوله علي موافقة اللجنة الدائمة للمهرجانات بوزارة الثقافة .