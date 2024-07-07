الدولة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة فى مناقشات ثقافة سوهاج

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت ثقافة سوهاج، ملتقى حواريا بعنوان «دور الدولة فى تطوير مصادر الطاقة المتجددة»، بمركز المؤتمرات بجامعة سوهاج، ضمن فعاليات العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

أقيم الملتقى بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، وشارك به د. علاء غالب الأستاذ بكلية الطب بجامعة سوهاج، د. عبدالعليم دسوقى عضو مركز التنمية المستدامة بالجامعة.

استهلت الفعاليات بكلمة أحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج، الذى أدار اللقاء، مرحبا بالحضور، ومؤكدا دور الثقافة فى نشر الوعى وترسيخ الهوية الوطنية للشباب، من خلال مثل هذه اللقاءات التثقيفية التى تناقش أهمية الطاقة المتجددة كأحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق حلم التحضر للأخضر.

وأوضح د. علاء غالب أن الدولة اتخذت عدة إجراءات خلال الآونة الأخيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أهمها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال اتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة، والعمل على مواجهة الآثار السلبية التى طرأت على كوكب الأرض نتيجة التغيرات المناخية.

من ناحيته تناول د. عبدالعليم دسوقى تفصيليا، الاستراتيجية الوطنية للدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، والتى كان من أهمها استخدام مصادر الطاقة المتجددة لخفض كمية الانبعاثات، وكذلك المبادرات القومية ومنها «اتحضر للأخضر»، بجانب التوسّع فى مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء كمحطة بِنبان بأسوان التى تعد من أكبر محطات الطاقة بالعالم، وأخيرا محطة رياح رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لدعم شبكة الكهرباء المصرية بالطاقة الكهربية النظيفة.

واختتمت فعاليات الملتقى المنفذ ضمن أنشطة فرع ثقافة سوهاج، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بالمحافظة منها: مشروع إنشاء طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء غرب سوهاج، ومحور الدكتور جمال حمدان «المراغة ـ ساقلتة» والمار أعلى نهر النيل، وذلك بحضور د. أحمد عبدالحكيم وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، د. ممدوح السيد وكيل كلية التربية الرياضية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.