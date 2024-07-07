فن ومشاهير

"هو الأساس".. محمد حماقي يستعد لطرح أحدث أعماله

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ياسر رشاد - القاهرة - أطلق المطرب محمد حماقي البوستر الرسمي لأحد أعماله الغنائية التي يستعد لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة بعنوان "هو الأساس"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات الموسيقية.

محمد حماقي

آخر أعمال محمد حماقى 

أحيا محمد حماقى حفله الغنائى مؤخرا، بإستاد 30 يونيو فى التجمع الخامس ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وقال محمد حماقى: "أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهوداتها وبتشرف إنى بحيى أول حفلة من ليالى مصر، وأتمنى النجاح لكل الحفلات، وأشكر شركة تذكرتى على التنظيم فى منتهى الروعة وأكثر من رائع وعلى المجهود".

 

وتابع محمد حماقي: "وأشكر فرقتى بالكامل وأحمد عصام وصديقى ومدير أعمالى حمدى بدر، وكل فريق العمل اللي بيساعدونى أطلع بالشكل المناسب".

 

ويأتي حفل محمد حماقى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، الذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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