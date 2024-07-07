بشرى تعلن زواجها رسمياً بعد عام واحد من انفصالها (القصة كاملة)

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة بشرى مؤشرات البحث "التريند" وأشعلت ضجة كبيرة بعد إعلانها عن استعدادها لتجربة الزواج للمرة الثالثة، وذلك بعد عام واحد من انفصالها عن زوجها الأخير الذي يعتبر زواجا عن قصة حب عميقة، مشيرة: "إن شاء الله هتسمعوا عني خبر ارتباطي".

بشري

بشرى تعلن زواجها للمرة الثالثة

كشفت بشرى خلال لقائها في أحد البرامج التليفزيونية، عن استعدادها للزواج للمرة الثالثة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعدما قدمت التهاني للمطرب ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بعد زواجها خلال الساعات الأخيرة، وتمنت لهم حياة مستقرة وأشارت إلى أنها سوف تقدم على هذه الخطوة وستنتظر تهنئتهما لها.

بشري وزوجها السابق

من ناحية آخري، جدير بالذكر أن الفنانة بشرى انفصلت وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل بعد زواج استمر 3 سنوات، كانت قد بدأت قصته خلال مهرجان الجونة عام 2020، وعرض عليها وقتها الزواج بطريقة رومانسية بحضور عدد كبير من الفنانين وسط أجواء مبهجة ومليئة بالتهاني والحب.

آخر أعمال بشرى

يذكر أن عرض مؤخرا لبشري مسلسل "طبيبة شرعية" عبر قنوات التليفزيون المختلفة، وتصدر المسلسل الترند بعد النجاح الذي حققه عقب عرض أولي حلقاته، وحقق انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

بشري

والمسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

أما عن اخر اعمال بشري في السينما فكان فيلم "أولاد حريم كريم"، والذي تم عرضه نهاية موسم الصيف الماضي وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

بشري

بينما تعكف بشري حاليا على مستوى أعمالها الغنائية على استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" والمقرر طرحه بالأسواق خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال العام الجاري، كما تحضر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل أيضًا.