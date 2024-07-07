فن ومشاهير

نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "من نظرة"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت النجمة نانسي عجرم، أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل عنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

شاركت الفنانة نانسي عجرم بأغنيتي "قلبي سعيد وبتونس بيك" في ليلة وردة المقامة حاليا بجدة، ضمن مجموعة من مطربات الوطن العربي. 

 

وحرصت نانسي عجرم على تحية الراحلة وردة في كلمتها على المسرح قائلة:"كلنا اتربينا وحبينا واتصالحنا واتفارقنا على أغانيها والنهاردة بنكرمها..   شكرا لهيئة الترفيه اللي غيرت مفهوم الحفلات في عالمنا ..وبتشرف إن صوتي راح يشارك في ليلة وردة".

602.webp
نانسي عجرم

أغاني نانسي عجرم

في أول أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث إنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات وإحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

 

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

cdcdf30c24.jpg
نانسي عجرم 

وأطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني، والذى من المقرر طرحه بدور العرض يوم 24 مايو 2024.

 

وشاركت عجرم متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا