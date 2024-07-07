تنويه خاص لفيلم سوفتكس لنواز ديشه في عرضه العالمي الأول بكارلوفي فاري

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فيلم سوفتكس للمخرج نواز ديشه بتنويه خاص من لجنة التحكيم في عرض عالمي أول ناجح بالدورة الثامنة والخمسين من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بجمهورية التشيك، أحد أقدم المهرجانات في العالم والحدث السينمائي الرائد في وسط وشرق أوروبا، بحضور الممثلين وفريق العمل.

وقد جاءت ردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد الذين تفاعلوا مع الفيلم بشدة، حيث أشاد دامون وايز من Deadline بالفيلم لكونه "محاولة غير تقليدية، وغامضة في كثير من الأحيان، ولكنها قوية عاطفيًا لإعادة خلق حالة تشوش العقول الشاردة".

كما أشاد لورانس بويس من Screen Daily بالفيلم لسرده الغريب للقصص، قائلاً إنه "تجنب الواقعية الثقيلة والسرد المباشر، وهو نهج يتضمن الرغبة في تغيير الطرق التقليدية للتعامل مع روايات اللاجئين".

"من الصعب تحديد شكل لفيلم سوفتكس أو وضعه في قالب، لأنه يقضي الكثير من الوقت في محاولة تحدي هذه التعريفات"، لكنها أشادت بـديشه" لمحاولته لفعل شيء جديد بالموضوع وجلب أصوات هؤلاء الذين تأثروا إلى هذا المزيج"، كتبت سوزان جوتليب في موقع Cineurope.

وكتب ليوناردو أزفيدو في Séries do Momento "ساد الفيلم استخدام الباطنية، بطريقة مستفزة وغامضة بشكل عام، وهو ما أعطاه قوة إيحائية مؤثرة".

من إخراج وتصوير نواز ديشه، الذي كتبه بالشراكة مع باباك جلالي، يدور الفيلم حول المراهق الفلسطيني السوري ناصر الذي يعيش مع شقيقه الأكبر ياسين في مخيم لاجئين باليونان، في انتظار قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهما. ولتمضية الوقت بين المقابلات مع مكتب الهجرة، يصوّر ناصر وأصدقاؤه مشاهد ساخرة ويقومون بالتحضيرات لفيلم رعب عن الزومبي، لكن تصاعد التوتر داخل المخيم يدفع ناصر، الذي يشعر بأنه محاصر في هذه المنطقة المحظورة، إلى عالم آخر.

الفيلم من من بطولة عبدالرحمن دياب وأسامة الحفيري وجلال البارودي، حازم صالح، أمل عمران، ولجين مصطفى، وشارك ديشه في المونتاج مع فيليبي غيريرو وفي تأليف الموسيقى مع توماس موكيد