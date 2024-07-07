"لا عزاء للحاقدين".. نوال الزغبي ترفع دعوى قضائية ضد هؤلاء

- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:
أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لجوئها للقضاء، ورفع دعوى قضائية ضد كل من ينشر الأكاذيب ويحاول التشهير بها.
وكتبت نوال الزغبي، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس": "اليوم قررت ارفع دعاوى قضائية على الأشخاص اللي عم بيحاولوا يفبركوا أكاذيب وتشهير، خلونا نعرف مين وراهن.. لا عزاء للحاقدين".
وفي تغريدة أخرى ردًا على أحد المعلقين: "عندي ٤ محاميين خليون يشتغلوا".
واحتفلت نوال الزغبي، مؤخرًا بعيد ميلادها الـ 53 ، نهاية يونيو الماضي، إذ أنها من مواليد 1971.
وأنجبت نوال الزغبي من طليقها إيلي ديب 3 أولاد هم "تيا وجوي وجورجي".
اقرأ أيضا..
نادر حمدي بصحبة نجله "سيف".. والجمهور: "هذا الشبل من ذاك الأسد"
إيرادات السبت.. "عصابة الماكس" الثالث و"جوازة توكسيك" في المركز قبل الأخير