معتز التوني ينشر البرومو الدعائي لفيلم "X مراتي" بطولة هشام ماجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نشر المخرج معتز التوني عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البرومو التشويقي لفيلمه الجديد "X مراتي"

وعلق التوني على الفيديو قائلا: "تفتكروا متجوز ولا مش متجوز؟ رسميا الإعلان التشويقي الأول لفيلم x مراتي، استنوا الإجابة يوم ٢٤ يوليو في جميع السينمات"

الفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويشارك في بطولته: هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، وعدد من ضيوف الشرف، وإنتاج أحمد يوسف، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج معتز التوني