فن ومشاهير

معتز التوني ينشر البرومو الدعائي لفيلم "X مراتي" بطولة هشام ماجد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نشر المخرج معتز التوني عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البرومو التشويقي لفيلمه الجديد "X مراتي"

وعلق التوني على الفيديو قائلا: "تفتكروا متجوز ولا مش متجوز؟ رسميا الإعلان التشويقي الأول لفيلم x مراتي، استنوا الإجابة يوم ٢٤ يوليو في جميع السينمات"

الفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويشارك في بطولته: هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، وعدد من ضيوف الشرف، وإنتاج أحمد يوسف، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج معتز التوني

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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