شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مهرجان جرش: نتعاون مع الشركات الوطنية ولا صحة لوجود شركات موالية للاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان جرش اليوم الأحد، حقيقة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بشأن وجود شركات مُقاطعة ضمن الجهات الداعمة للمهرجان الثقافي لعام 2024، وأكدت إدارة المهرجان على انه لا صحة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل حول اسماء الشركاء والرعاة الرسميين، مشيرة إلى أن جميع الداعمين والرعاة لهذا العام مؤسسات وطنية أردنية.

من ناحية أخرى سبق وأعلنت اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون عن إقامة فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان في الفترة من 24 يوليو الجارى وحتى 3 أغسطس المقبل.

وقال مدير مهرجان جرش أيمن سماوي، في بيان صحفي، إن الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان جرش ستحمل شعار "ويستمر الوعد".

ولفت سماوي إلى أن الدورة الحالية وانطلاقاً من هذا العنوان العريض ستكون مختلفة ومميزة، وذلك لأمرين أولهما أنها تتزامن مع مناسبات وطنية أردنية مهمة مفصلية.أما الأمر الثاني بحسب سماوي، هو استمرار التضامن الأردني مع أهلنا في فلسطين لاسيما في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، من خلال فعاليات المهرجان وأنشطته التي ستحتوي على رسائل فنية وثقافية داعمة لصمودهم، انطلاقًا من الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في هذا الصدد، وجهود جلالته الدؤوبة للوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين، وتأمين استدامة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وحول افتتاح المهرجان، أوضح سماوي أنه سيتضمن فعاليات وعروضاً تروي السردية الوطنية الأردنية من خلال التطورات المفصلية التي تحققت في مختلف القطاعات.