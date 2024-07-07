شكرا لقرائتكم خبر عن "جامدين جامدين" لتامر حسنى تستحوذ على لقب أغنية الصيف والجمهور يترقب حفله بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

استطاع النجم تامر حسني بأغنيته الجديدة "جامدين جامدين"، أن يشعل أجواء الساحل الشمالي، حيث حجزت الأغنية مكانها مبكرا لتكون عنوانا لصيف 2024، خاصة أنها أصبحت تتردد في كل مكان سواء على الشواطئ أو في أماكن السهر، إضافة إلى تحولها لترند على السوشيال ميديا وهو ما يؤكده، تفاعل الجمهور الكبير، لتدخل نادي الأغنيات المليونية فور طرحها على اليويتوب.

النجاح الكبير للأغنية يبدو أنه امتدادا لمفاجآت كثيرة، خاصة أن تامر حسني دوما يفكر خارج الصندوق، ولا يغفل أحد أن أفكاره المبتكرة تجد قبول لدى جمهور لجراءتها وتنوعها خاصة عندما فاجأ النجم تامر حسني جمهوره بالطيران فوقه في حفله بالتجمع الذي حضره أكثر من 50 ألف شخص، وقرر الفنان تامر حسني أن يطير 120 مترا ليصافح جمهوره، وكرر الطيران مرتين وسط تصفيق من الجمهور الذي كان في حالة صدمة في الثواني الأولى من صعوبة وجراءة طيران تامر حسني الذي حلق فوق الجماهير يصافحهم في عرض استثنائي، وهو ما يجعل جمهوره مترقبا بشكل كبير حفله في مهرجان العلمين بدورته الثانية، حيث يُحيي حفلا غنائيا يوم 26 يوليو.

أغنية تامر حسني جامدين جامدين من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد وماستر علي فاتح الله وجيتارات محمد مغربي، وتقول كلماتها: "لو حد زعلان قابلك هاته من ايديه قوله في ناس فرحانه وجو جديد عليه لو جالنا بس هيطلع من كل اللي فيه احنا لمتنا دي بالدنيا كلها كل دقيقه انبساط بنستغلها والسكة اللي بتزعل نمشي عكسها".

من آخر أعمال تامر حسني في السينما كان فيلمه "تاج" الذى عرض في موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك في بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.