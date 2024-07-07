شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدي تبدأ تصوير مسلسل "6 شهور" للعرض على watch it والان مع تفاصيل الخبر

بدأت النجمة رشا مهدي تصوير دورها في مسلسل 6 شهور للمخرج مصطفى الصولي، تمهيدًا لعرضه على منصه WATCH IT خلال الفترة المقبلة.

مسلسل 6 شهور من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام فاروق، ومن إنتاج أروما، وهو من بطولة نور النبوي ونور إيهاب وعدد آخر من الأسماء الشابة، ويتكون من 10 حلقات.

على جانب آخر تنتظر رشا مهدي عرض أحدث أعمالها السينمائية بفيلم ولاد المحظوظة للمخرج مرقس عادل والذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي.

ويدور في إطار كوميدي رومانسي، عن سيدة لبنانية تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، رشا مهدي، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر.

رشا مهدي شاركت في موسم رمضان الماضي بظهور خاص في مسلسل امبراطورية ميم مع المخرج محمد سلامة والفنان خالد النبوي، كما شاركت كل من روجينا ومحمد ثروت بطولة مسلسل "سر إلهي".