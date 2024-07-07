شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر ومروان خوري يغلقان شوارع بيروت في حفل استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

أحيا النجمان هاني شاكر ومروان خوري، حفلاً غنائيًا استثنائيًا في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حضور جماهيري كبير، أدى لإغلاق عدد من شوارع المدينة اللبنانية.

قدم الفنان الكبير هاني شاكر في حفله الذي تراقص على نغماته المئات من الحاضرين من عشاقه، عددًا من أهم وأبرز أغنياته منها علي الضحكاية، ولسه بتسألي، وسألتك أنت مين، وبسبب ولعه وحبه بلبنان غنى للمرة الأولى أغنيته الجديدة يا ويل حالي بلهجة لبنانية، ليختم كما بدأ بعلي الضحكاية.



هاني شاكر

وتألق مروان خوري حين شارك صديق عمره هاني شاكر بأغنية اصاحب مين بكامل أوصالها ومعانيها وإيقاعاتها النابضة بالصدق والعاطفة ورهافة الشجن، فحين قدم مروان خوري خلال وصلته الغنائية عدد من أغنياته الشهيرة من بينها كل القصائد وبتمون وقلبي دق ومهلا على قلبي وحكاية حب وغيرها.

وفي سياق متصل يحيي أمير الغناء العربي هاني شاكر يوم 1 أغسطس المقبل حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.

فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية تنطلق فى الفترة من 11 يوليو الجارى حتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتى تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضى.

ومن المقرر أن يشهد مهرجان العلمين إحياء 10 حفلات غنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربى، أبرزهم: محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، تامر عاشور، ويجز، كايروكى، وغيرهم من الفنانين.



هاني شاكر ومروان خوري