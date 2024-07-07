يسرا تكشف عن سعادتها بعودتها للمسرح في «ملك والشاطر»

القاهرة- الخليج 365
وجهت الفنانة يسرا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ بعدما حققت حلمها بعودتها للمسرح من خلال مسرحية «ملك والشاطر».
يسرا: حققت حلمي في مسرحية «ملك والشاطر»
كتبت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «سعيدة جدًا بعودتي للمسرح في مسرحية «ملك والشاطر» اللي بعتبرها تحقيق لحلمي وخصوصًا إن العروض كلها كانت كاملة العدد».
أضاف: «شكر كبير للهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ وشركة صلة على الإنتاج الضخم وشكر خاص لفريق العمل القوي على رأسهم الفنان الكبير أحمد عز وشيماء سيف وسيد رجب ومصطفى غريب وبقيادة المخرج محمد المحمدي والمنتجة آلاء الغزالي اللي سعيدة إني بتعامل معها للمرة الأولى، شكرًا لكل الجمهور السعودي اللي نورنا ونتمنى نكون قدمنا عمل مختلف».
أبطال مسرحية ملك والشاطر
مسرحية ملك والشاطر بطولة يسرا، أحمد عز، سيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب، والمسرحية من تأليف وإخراج محمد المحمدي.
تفاصيل شخصية أحمد عز في مسرحية ملك والشاطر
يجسد أحمد عز، خلال المسرحية، شخصية الشاطر حسن، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.
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