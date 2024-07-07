يوسف الشريف يُعلن مشاركته كعضو لجنة تحكيم في جوائز الإيمي 2024

أعلن الفنان يوسف الشريف مشاركته كعضو لجنة تحكيم في نصف نهائي جوائز الإيمي الدولية 2024، في دورتها ال52، وهي مرحلة التحكيم الحاسمة التي تسبق المرحلة النهائية وحفل تسليم الجوائز بالولايات المتحدة الأمريكية

يوسف الشريف عضو لجنة تحكيم جوائز إيمي

وأعرب يوسف الشريف عن سعادته الكبيرة باختياره، عبر حسابه على موقع«انستجرام»، حيث كتب: «يسعدني أن أعلن أنني شاركت كعضو لجنة تحكيم مسابقة جوائز إيمي الدولية هذا العام، وشرف كبير أن أساهم في اختيار أفضل البرامج التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم».

أعضاء لجنة تحكيم جوائز إيمي

وضمت لجنة تحكيم نصف نهائي جوائز إيمي الدولية عددًا آخر من الفنانين المصريين والعرب، أبرزهم: إياد نصار، ودرة، وروجينا، وأشرف زكي، وميساء مغربي، والمخرج عادل أديب، وهدى الإتربي وعدد آخر من المشاهير.

مسلسل «كوفيد 25»

وكان آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل «كوفيد 25»، الذي عرض في رمضان 2021، وشارك في بطولته: أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبدالوهاب، عماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

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