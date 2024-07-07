عمرو يوسف يكشف تفاصيل بداياته الفنية

القاهرة- الخليج 365
حل الفنان عمرو يوسف، ضيفًا على برنامج تفاعلكم، الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي، عبر قناة العربية، حيث تحدث كشف العديد من الأسرار الشخصية والمهنية.
في السطور التالية نقدم لكم أبرز تصريحات عمرو يوسف بالبرنامج:
- كنت أريد أن أصبح أكون طيار كي أسافر كثيراً ومهنة الممثل ساعدتني على تحقيق هذا الحلم
- بداية معرفة الناس بي في الشارع كانت بعد مسلسل "الدالي".
- مقتنع أنه من الممكن أن يكون هناك صداقة بين الرجل والمرأة.
- أنا مثالي وشخصيتي لا يوجد بها عيوب وزوجتي كندة تعرف ذلك.
- أعطي نفسي 1 أو 3 من 10 شكلًا وضد إن الإنسان يقيم نفسه ونجاحه.
- عملت في مهنة سايس سيارات في أمريكا ونادل في مطاعم.
- أنا وكندة لا نغار على بعضنا لأننا نثق في بعضنا.
- إيقاف مسلسل "أحمس" أثر في نفسيتي لدرجة كبيرة وكنا قد اقتربنا من الانتهاء من التصوير والمجهود الذي بُذل فيه كان استثنائيًا وزعلت طبعًا.
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