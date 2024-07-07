إياد نصار يكشف عن سبب تقديمه للشخصيات التوكسيك في أعماله الفنية

كشف الفنان إياد نصار عن سبب تقديمه للشخصيات «التوكسيك» في أعماله الفنية بكشل متكرر.

وقال إياد نصار خلال لقائه مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج «ضيفي مع معتز الدمرداش»: «هي شخصيات ليها دوافعها ومبرراتها وشايف أنه صح ومصدق.. دايما بحب فكرة التوكسيك لأن الشخص بيبان طبيعي أنا مبحبش الكارتونية في الأداء».

وأضاف: «في شخصيات تحس أن ده شخص توكسيك أول ما تشوفها لكن للأسف التوكسيك هو الشخصية الأكثر خداعا هو بيبان طبيعي وتصدق أنه مظلوم بس ييكون فعلا مؤذي بتتخدع فيه سنين».

وتابع: «لكن هي شخصيات موجودة لازم نسلط الضوء عليها، لكن أنا مش بدور عليهم مش هدفي إني عايز شخصية توكسك دايما بلاقي عقد نفسية في الشخصيات اللي بقدمها بحب أدور في النقطة دي».

تفاصيل مسلسل مفترق طرق

يذكر أن آخر أعمال الفنان إياد نصار مسلسل «مفترق طرق» وتشاركه في البطولة الفنانة هند صبري، وقد تفاعل معه الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه على منصة شاهد والمسلسل مأخوذ من نصّ أجنبي، عن المسلسل الأمريكي «The Good Wife».

وتدور أحداثه حول «أميرة» التي تفاجأ بعد مضى 15 عاما من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحة من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء.

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