محمد أنور: جوازة توكسيك أعلى إيرادات فى شباك التذاكر

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي الفنان محمد انور سعادته بتحقيق فيلمه الجديد “جوازة توكسيك” إيرادات كبيرة.

حيث شارك محمد أنور جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدد من اللقطات وعلق عليها قائلا: «الحمد لله رب العالمين، فيلم جوازة توكسيك في أول يومين هو من أعلى الإيرادات في مصر والوطن العربي، شكرا لكل الجمهور اللي دخل الفيلم ومبسوط إنه عاجبكم، واللي مدخلش لسه يا ريت يدخل ويعملي منشن في استوري وهيعجبكم إن شاء الله».

أحداث فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

أبطال فيلم جوازة توكسيك

ويشارك جوازة توكسيك عدد كبير من النجوم، أبرزهم، ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وكانت طرحت أسرة فيلم جوازة توكسيك الأغنية الدعائية للفيلم والتى تحمل اسم "لو زعلان" والتى يقوم بغنائها النجم ماجد المهندس.

والأغنية كلمات محمد البوغة وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

وكان أعلن النجم ماجد المهندس عن انتهائه من أحدث جلساته الفنية.

حيث نشر ماجد المهندس صورة له من الجلسة الفنية من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقًا: “انتظرونا في جلسة نوعية يوم الخميس بإشراف شخصي من معالي المستشار تركي آل الشيخ، وبجهود منتسبي هيئة الترفيه، وبمشاركة نخبة من أروع عازفي الوطن العربي بقيادة المايسترو وليد فايد”.

وتابع حديثه، قائلًا: “الجلسة تعبنا فيها وحاولنا تكون بمستوى عالي في التصوير بأحدث التقنيات السينمائية وبكوادر عالمية وتصميم ديكورات خاصة تعكس التراث والفلكلور السعودي أتمنى تنال إعجابكم”.

وكان أحيي النجم ماجد المهندس حفلاً غنائياً فى لندن، وقدم ماجد خلال الحفل باقة لامعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.